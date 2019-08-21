أبرز التطورات على الساحة السورية

المشهد الميداني والأمني:

حمص:

ـ تمت تسوية أوضاع مئة وخمسة عشر شخصا من حمص وريفها بعد ان سلموا انفسهم واسلحتهم للجهات المختصة.

دير الزور:

– قُتِل طفل إثر انفجار لغم به من مخلفات داعش، في بلدة السوسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ اصيب طفلان جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في قرية السويعية شرق مدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

– قُتِل شخص إثر استهداف مسلحي “قسد” سيارة كانت تقله بقذيفة، قرب آبار النفط في منطقة السياد بريف دير الزور الشمالي الشرقي، كما قُتِل شخص آخر إثر إطلاق مسلحي “قسد” النار عليه، قرب قرية السجر بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسباب مجهولة.

– قُتِل مسلحان من “قسد” إثر استهداف إحدى نقاطهم العسكرية في بلدة ذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، مساء أمس.

– اعتقلت “قسد” شخصين اثنين، أثناء محاولتهما زرع عبوات ناسفة في الشارع العام ببلدة ذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

– أزالت “قسد” حاجز “المقسم” التابع لها، في قرية الباغوز بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسباب مجهولة.

الحسكة:

ـ اصيبت امرأتان إثر إطلاق مسلحي “قسد” النار عليهما، في مخيم بلدة الهول الخاضع لسيطرتها، بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، على خلفية مشاجرة بين النساء ومسلحي “قسد” في القسم السادس من المخيم، عقب اعتداء أحد المسلحين بالضرب على طفل في المخيم، لتتدخل النساء لمنع المسلح من ضرب الطفل، كما استقدمت “قسد” تعزيزات عسكرية الى المخيم واعتقلت 5 نساء.

– اصيب مسلحان من “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، على الطريق الخرافي بريف الحسكة الجنوبي.

– اختطف مسلحون مجهولون طفلة (7سنوات) وقتلوها وسرقوا أعضائها، في قرية ام الفرسان الخاضعة لسيطرة “قسد” شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

– اعتقلت “قسد” 10 أشخاص في مدينة الحسكة لسوقهم إلى “التجنيد الاجباري”.

– اعتقلت “قسد” شخصين اثنين من حي غويران بمدينة الحسكة، بتهمة محاولتهما قتل أحد مسلحيها، كما اعتقلت “قسد” شخصاً، بعد مداهمة عدد من المنازل في بلدة العريشة بريف الحسكة الجنوبي، بحجة البحث عن أسلحة.

الرقة:

– قُتِل مسلحان من “قسد” إثر إطلاق مسلحين ينتمون لداعش النار عليهما، على طريق قرية جعيدين جنوب بلدة المنصورة في ريف الرقة الجنوبي الغربي، يوم أمس، كما قُتِل مسلحان من “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة كانت تقلهما، قرب قرية الوديان بريف الرقة الغربي.

– اصيب 4 مسلحين من “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون استهدفت إحدى دوريات “قسد”، على طريق قرية الكنطري بريف الرقة الشمالي.

– عُثر على أحد مسلحي “قسد” مقتولاً على أيدي مسلحين مجهولين قرب الجسر القديم في مدينة الرقة.

– رحلت “قسد” 7 عائلات من بلدة الجرنية بريف الرقة الشمالي الغربي، إلى مخيم الطويحينة الخاضع لسيطرتها جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، بحجة عدم وجود كفلاء.

– اعتقلت “قسد” 15 شخصاً من بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، وبلدة المنصورة بالريف الجنوبي الغربي للرقة، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

– داهمت “قسد” أحد المنازل واعتقلت “ناشطاً إعلاميّاً” في حي رميلة بمدينة الرقة.

– شهدت مدينة الرقة استنفاراً لمسلحي “قسد”، عقب فقدان 5 من مسلحيها في المدينة في ظروف غامضة.

إدلب:

ـ قُتِل أحد المسؤولين “الشرعيين”، في “هيئة تحرير الشام” المدعو “أبو البراء” بنيران الجيش السوري بريف إدلب الجنوبي.

ـ سيَّرت القوات التركية دورية عسكرية لها، من نقطة المراقبة التركية، في قرية الصرمان إلى نقطة المراقبة التركية، في قرية تل الطوقان بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

المشهد العام:

محلياً:

ـ تعاقدت محافظة السويداء مع إحدى الشركات المتخصصة بالطاقة المتجددة لتنفيذ محطة توليد بالطاقة الكهروضوئية على أرض المدينة الصناعية بأم الزيتون بكلفة 7.5 مليارات ليرة.

وذكر مدير المدينة الصناعية في أم الزيتون المهندس علاء أبو عمار في تصريح لـ “سانا” أنَّ المحطة التي سيبدأ العمل بتنفيذها خلال الفترة القريبة القادمة تبلغ استطاعتها 10 ميغا واط باستخدام الألواح الكهروضوئية ومدة تنفيذ سنتان مقابل استثمار الشركة لها لمدة 25 عاما مع تخصيص 55 بالألف من ثمن كل كيلو واط ساعي منتج فيها سنويا لصالح إدارة المدينة الصناعية على أن تعود ملكيتها لإدارة المدينة بعد انتهاء مدة الاستثمار.

ولفت المهندس أبو عمار إلى أنَّ المحطة التي تقام على مساحة تتراوح بين 100 و125 دونماً تسهم بتأمين التغذية الكهربائية للمنشآت في المدينة الصناعية بأم الزيتون كأولوية مع الضخ منها للشبكة الكهربائية العامة بالمحافظة.

وتبلغ مساحة المدينة الصناعية في أم الزيتون 723 هكتاراً علما أن إجمالي الإنفاق على الأعمال المنفذة فيها منذ بداية العمل فيها عام 2014 ولغاية تاريخه أكثر من 2 مليار و200 مليون ليرة.

ـ أفاد مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، بعودة أكثر من 1.1 ألف لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن: “خلال الـ 24 الساعة الماضية، عاد 1166 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 415 لاجئاً (125 امرأة و212 طفلاً) من لبنان، عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 751 شخصاً (225 امرأة و383 طفلاً) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب”.

دولياً:

ـ صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماع في وزارة الدفاع، بأن خبراء مركز نزع الألغام التابع للجيش الروسي، طهروا من الألغام أكثر من 6.5 ألف هكتار من أراضي سوريا، كما فككوا نحو 105 آلاف عبوة متفجرة وقذيفة.

وقال: “أود أن أشير إشارة خاصة إلى إنجازات مركز المهام الخاصة في سوريا، والتي تجسدت في تطهير مدن تدمر وحلب ودير الزور من الألغام، حيث نزعت في سوريا الألغام من أراض مساحتها تزيد عن 6.5 ألف هكتار، وألف و400 كيلومتر من الطرق و12 كيلومترا من السكك الحديدية، إضافة إلى أكثر من 17 ألف مبنى ومنشأة”.

وتابع شويغو: “اكتشف الخبراء الروس وأتلفوا في سوريا أكثر من 105 آلاف عبوة وقذيفة متفجرة، منها حوالي 31 ألف عبوة ناسفة يدوية الصنع”.

ولفت الوزير إلى أن عمليات نزع الألغام جرت في ظروف القتال في المدن دون أن تلحق ضررا بمعالم التراث الثقافي والبنية التحتية.

ـ أعلن نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتاديس فارفيتسيوتيس، أنَّ اليونان لن تقدم تسهيلات لناقلة إيرانية تبحر في المتوسط لتسليم النفط إلى سوريا، وأضاف: “نريد أن نرسل رسالة مفادها أننا غير مستعدين لتسهيل مسار هذه السفينة إلى سوريا”.

ـ صرح مصدر رفيع في الأوساط الدبلوماسية، بأن الخبراء الروس و”الإسرائيليين” يواصلون العمل على وثيقة من شأنها تثبيت الاتفاق كتابياً حول التعاون في مجال “منع الاحتكاك” في سوريا.

وقال المصدر للصحفيين: “أبرمت روسيا و”إسرائيل” اتفاقات غير مكتوبة بناء على تعهدات شفهية حول فهم كيف يجب التصرف في الحالات غير العادية، ولكن منذ فترة توصلنا عملياً، إلى تفاهم حول وجود حاجة لتوثيق (صياغتها كتابياً) مثل هذه المفاوضات بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الحرب الاسرائيلية متواصلة، ونأمل بأن تنتهي قريباً جداً بشكل إيجابي”.

وأضاف: “بالنسبة لروسيا، فإن الاهتمام يكمن في زيادة أمن العسكريين الروس في الدولة المجاورة لإسرائيل”.

ولم يؤكد المصدر ما ذكر في وقت سابق في “وسائل إعلام إسرائيلية”، بأن هذه الوثيقة قد تم توقيعها بالفعل.

ـ أدانت وزارة الخارجية الكندية عبر حسابها على موقع “تويتر”، الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا، و”التصاعد المقلق في العنف ضد المدنيين”.

وأضافت أنه “يجب على “نظام الأسد” وحلفائه وقف الغارات الجوية في إدلب والعودة إلى وقف إطلاق النار”، ونحث جميع الأطراف على احترام جهود وقف التصعيد.

ـ بحث وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان، خلال لقائه القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية وين دايتون ومديرة برنامج السكان والنزوح والهجرة في آسيا ايمي شيدلبوير، اوضاع النازحين السوريين، واطلعهما قيومجيان على برنامج الاستجابة للازمة السورية وشرح لهما أهمية برنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان الذي يساعد المجتمع اللبناني على مواجهة الازمة وضرورة تعزيزه.

المصدر: الاعلام الحربي