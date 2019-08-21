غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق البحرية في شكا شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2019 - 16:44
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الإمام السيد علي الخامنئي مستقبلاً الرئيس روحاني وأعضاء حكومته: العدو لا يستطيع ارتكاب أي حماقة ضد إيران
الإمام الخامنئي: العقود الأربعة المقبلة ستكون أفضل للجمهورية الإسلامية وأصعب لأعدائها
الإمام الخامنئي: الأوضاع الراهنة في إقليم كشمير هي نتيجة الإجراءات الخبيثة لبريطانيا قبل خروجها من شبه القارة الهندية
الرئيس روحاني خلال لقائه الإمام الخامنئي: الحظر الاميركي هو إجراء إرهابي ضدّ الشعب الإيراني
الرئيس روحاني للقوى الكبرى: إذا أوقفتم صادرات نفطنا فلن تكون الممرات المائية بالقدر نفسه من الأمن
وزارة الدفاع الإيرانية تعلن عن تأمين المجال الجوي للجمهورية الإسلامية بالكامل من الهجمات الجوية والصاروخية
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الوجود العسكري الأجنبي يهدد الأمن في منطقة الخليج
ظريف: من الممكن الاتفاق على إجراءات لبناء الثقة في الخليج لضمان حرية الملاحة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة أمريكية من نوع MQ_9 بصاروخ مناسب في محافظة ذمار
العميد يحيى سريع: على قوى العدوان أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية والأيام المقبلة ستشهد مفاجآت كبيرة
رويترز عن مسؤولين أميركيين: إسقاط طائرة أميركية مسيرة من نوع MQ9 فوق اليمن أمس الثلاثاء
عضو المجلس السياسي في اليمن محمد علي الحوثي: أي نقاشات لا توافق عليها دول العدوان لن ترى النور حتى لو وافق المرتزقة
الحوثي: على مارتن غريفيث أن يبحث عن طاولة جديدة فهو يعلم جيداً أنّ المرتزقة لا يمتلكون أي صلاحيات
هيومن رايتس ووتش: العمليات البحرية للتحالف في اليمن مسؤولة عن مقتل نحو 47 مدنياً منذ عام 2018
هيومن رايتس ووتش: هجمات التحالف على الصيادين اليمنيين كانت متعمدة وترقى إلى جريمة حرب
الجيش السوري يواصل عمليات تأمين منطقة خان شيخون بريف ادلب الجنوبي وسط تهاوي مواقع الارهابيين في المنطقة
عدد من الفعاليات تشهدها الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة في الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى على يد متطرفين صهاينة
حركة حماس في ذكرى إحراق الأقصى: لن يهدأ للأجيال الفلسطينية بال حتى تحرير الأقصى وتطهيره من دنس اليهود المغتصبين
حماس: الهجمة على الأقصى تشتد اليوم وتأخذ منحى جديداً وخطيراً لم يجرؤ الاحتلال على القيام به قبل ذلك
إغلاق باب المغاربة عقب اقتحام عشرات المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك
مؤسسة القدس الدولية تطلق من بيروت تقريرها السنوي الـ13 حول الوضع في القدس بالذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى
النائب حسين الحاج حسن من عين التينة: كتلة الوفاء للمقاومة تقدمت بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف قطاع الخلوي
الفريق أول عبد الفتاح البرهان وأعضاء مجلس السيادة السوداني يؤدون اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بالخرطوم
تجدد الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر جنوبي العاصمة الليبية
الرئيس الأميركي يلغي زيارته إلى الدنمارك بداية أيلول المقبل بعد رفض رئيسة الوزراء الدنماركية بيعه جزيرة غرينلاند
غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق البحرية في شكا شمال لبنان
منذ 54 mins
21 August، 2019
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