“الوطني للاعلام” سيدعو المؤسسات الاعلامية للاجتماع للبحث بمشاكل القطاع بصراحة

عقد “المجلس الوطني للاعلام” اجتماعا الاربعاء في مقره في وزارة الاعلام، برئاسة رئيسه عبد الهادي محفوظ تناول الاوضاع الاعلامية وما يعانيه القطاع الاعلامي.

وبعد الاجتماع، قال محفوظ “بحث المجلس الوطني للاعلام في جلسته تجديد الترخيص لمحطة ال OTV التلفزيونية التي كانت قد تقدمت في الوقت المطلوب بطلب للتجديد”، وتابع “بعد دراسة المجلس للتجديد وجد ان المحطة تستوفي كل الشروط المطلوبة، لذلك تم من جانب المجلس الوطني للاعلام تجديد الترخيص لها”.

واضاف محفوظ انه “جرى البحث لمؤتمر وطني لواقع الاعلام المرئي والمسموع بمشاركة المؤسسات الاعلامية المسموعة والمرئية والالكترونية وبمشاركة اكاديميين واساتذة جامعيين، وخصوصا من الجامعة اللبنانية. ويتناول مشاكل هذا القطاع الكثيرة”.

وتمنى محفوظ “اعتماد الخطاب الاعلامي الهادىء وعدم اثارة الغرائز الطائفية وعدم وضع الشروط”، وتابع “سوف تكون هناك دعوة من المجلس للمؤسسات الاعلامية المرئية المسموعة للاجتماع في حضور وزير الاعلام، يتم خلاله تناول كل المشاكل الاعلامية بصراحة تامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام