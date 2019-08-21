تسوية أوضاع 115 شخصاً من حمص وريفها بعد تسليم أسلحتهم للجهات المختصة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2019 - 16:44

تسوية أوضاع 115 شخصاً من حمص وريفها بعد تسليم أسلحتهم للجهات المختصة

منذ 1 ساعة 21 August، 2019
حمص

قامت الجهات المختصة السورية بتسوية أوضاع عشرات الأشخاص من محافظة حمص بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم وعادوا إلى حياتهم الطبيعية.

وذكر مصدر في الجهات المختصة لمراسل سانا أنه “في إطار استكمال أعمال إعادة الحياة الطبيعية في جو من الأمان والاستقرار الذي تعيشه محافظة حمص تمت اليوم تسوية أوضاع 115 شخصاً من أبناء المحافظة بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم ليعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية”.

ونوه عدد من الذين سويت أوضاعهم بالإجراءات السهلة والسريعة التي اتخذتها الجهات المعنية لاستكمال تسوية أوضاعهم مؤكدين أهمية هذه الخطوة في استعادة الأمن والأمان لسورية وعودة الحياة الطبيعية لجميع أبنائها.

المصدر: سانا

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