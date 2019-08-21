سلاح الجو التابع لحفتر يقصف عدة مواقع للوفاق في طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الليبي استهدف عدة مواقع في العاصمة طرابلس.

وقال المركز في بيان صحفي إن “مقاتلات السلاح الجوي تستهدف في غاراتها مواقع المليشيات في عدد من تمركزاتها في العاصمة طرابلس”​​​.

وكان الجيش الليبي قد دفع في وقت سابق أمس الثلاثاء بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور المعارك في العاصمة طرابلس، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية الموجودة هناك والمشاركة في العمليات القتالية.

وتتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجيش الليبي في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، حيث قتل أكثر من 1100 مدني وعسكري حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

المصدر: وكالات