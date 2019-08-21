الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق لبنانية عدة

تمكن عناصر الدفاع المدني اللبناني خلال الساعات الـ24 الماضية من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في المناطق اللبنانية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان لها الاربعاء “تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الساعات ال 24 الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا ، من إخماد حريق شب في أحراج حصروت”، وتابعت “كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية”.

وبحسب البيان فقد توزَّعت المهمات المنفذة على الشكل التالي :

– إخماد حرائق (عدد69):

* أحراج (عدد1) :

جبل لبنان (عدد1) : مار روكز.

* أعشاب (عدد54):

جبل لبنان(عدد20) : جون – مجد المعوش – الحدت – حي السلم – سوق الغرب – قبيع – صوفر – الحازمية – وطى الجوز – الدامور – الجية(2) – ترتج – راس الحرف – السعديات – غبالة – حراجل – المتين.

واشجار : اغميد – مجدلبعنا.

البقاع(عدد5): سحمر – جديتا – رياق.

وحصيد : قب الياس – تعلبايا.

الجنوب (عدد9): اللوبية – شوكين – دير عامص – برج رحال – شوكين – خيزران – حولا – رميش – ميفدون.

الشمال(عدد20) : كفرحزير(2) – البيرة – دوير عدوية – شبطين – المنية – السفيرة – التليل – عمار البيكات – راسنحاش – النورا – بينو – سرار.

وأشجار في : كفرحبو – بحنين/المنية – الكواشرة – كفرتبنين – دده – بشنين – القبيات.

* سيارات (عدد2) : الصفرا – دراجة نارية في حارة حريك.

* كهرباء (عدد3) : لوحة فواصم في بخشتيه – عمود في البترون – غرفة كهرباء في الزلقا.

* نفايات (عدد8) : زغرتا.

وأعشاب في : سقي رشميا – مجدليا – الميناء – الجديدة – الفنار – بشمزين – كفرصير.

– حوادث سير (عدد2) : عاليه ونقل جريحة الى المستشفى – الصفرا ونقل جريح الى المستشفى.

– نقل وإسعاف : (6) حالات طارئة.

هذا وتذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام