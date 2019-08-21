الحرس الثوري الايراني: تعزيز القدرات الدفاعية على جدول أعمال القوات المسلحة الايرانية

أكد الحرس الثوري الايراني الأربعاء، في بيان، أن تعزيز القدرات الدفاعية على جدول أعمال القوات المسلحة الايرانية. وأشار الحرس في بيان بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في ايران، الى ان “منجزات وقدرات المجال الدفاعي العظيمة في البلاد في المجالات البرية والبحرية والجو فضاء صنعت بما يتناسب مع المعايير العالمية الحديثة والرد على التهديدات المحتملة”. ونوه البيان الى ان “هذه المنجزات والقدرات حولت الجمهورية الاسلامية الايرانية الى القدرة الاولى في المنطقة وفي مصاف التنافس مع القوى الاجنبية”.

كما نوه الى قدرات وخصائص المجال الدفاعي الايراني، قائلا، ان “الحقائق الراهنة في الصناعات الدفاعية تمكنت من اظهار دورها الاستراتيجي في مختلف أبعاد المقاومة الاسلامية في مواجهة حروب الانابة والارهاب ومؤخراً مواجهة اعتداء الطائرة الامريكية المسيرة وناقلة النفط البريطانية المخالفة”. واكد البيان ان “التركيز على استراتيجية تعزيز قدرات البلاد الدفاعية يقع على رأس اولويات المؤسسات العسكرية والدفاعية في البلاد خاصة حرس الثورة الاسلامية”، مشددا على ان الحرس “لن يتوانى للحظة عن تطبيق هذه الضرورة المهمة”.

المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية