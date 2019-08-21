ظريف: الاتفاق النووي استوعب كل ما يمكن أن يُقال

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف “لقد عملنا بكل ما وافقنا عليه في الاتفاق النووي، لكن الظاهر أن الطرف الآخر يريد أن يملي علينا بعض القضايا في حين أن نصوص الاتفاق تضمنت تلك القضايا وبينتها بوضوح ولم يبقى شيئ لم يتم التطرق إليه”. وفي كلمة له في معهد ستوكهولم الدولي للسلام الأربعاء، قال ظريف، إن “الموضوع الأساس الذي تفرزه الظروف الحالية للعالم هو الحقوق الدولية، فهذه الحقوق يجب أن تشمل الجميع ولا يستثنى منها أحد”.

واشار ظريف الى ان التطورات الأمنية في أفغانستان وسوريا تركت اثرها على أوروبا والعالم اجمع، لافتاً إلى أن “هذا ما يؤكد خطورة الآثار التي يتركها انعدام الأمن على مختلف الجوانب ، وبالتالي تكون التعددية ليست خياراً بل واجباً”.

المصدر: ارنا