رئيس المجلس السيادي السوداني يؤدي القسم اليوم بالقصر الجمهوري (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 21 2019 - 10:48
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
21 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وحدات الجيش السوري تؤمن منطقة خان شيخون بريف ادلب الجنوبي وتثبت العديد من النقاط في المواقع المحررة من ارهابيي النصرة
تنسيقيات الجماعات الارهابية تقر بالهزيمة وتؤكد انسحاب المئات من عناصرها من خان شيخون خوفاً من إطباق الحصار عليهم
الرئيس السوري يستقبل وفدا من حزب روسيا الموحدة ويؤكد أن الانتصارات التي تحققت تثبت التصميم على ضرب الإرهابيين
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يلتزم المواقف التي سبق أن أعلنها من موضوع الاستراتيجية الدفاعية
المكتب الإعلامي: ما قاله الرئيس حول الاستراتيجية الدفاعية كان توصيفاً للواقع الذي استجد بعد عشر سنوات على طرحها للنقاش
الرئيس نبيه بري خلال استقباله وفدا طلابيا: تضييع البوصلة عن وجهة الصراع مع العدو الصهيوني قد يقوض الانجازات التي تحققت
الرئيس سعد الحريري متفقدا أعمال التوسعة في مطار بيروت الدولي: يجب أن نتابع العمل على تحسين وتطوير المطار
وزير البيئة فادي جريصاتي: أزمة النفايات أهم من الأزمة الإقتصادية ولبنان في حال طوارئ لأن الوضع لم يعد يحتمل
جريصاتي: تم الاتفاق على عقد جلسة حكومية خاصة بملف النفايات يوم الثلاثاء المقبل
الشيخ حسن عز الدين من عين التينة : نعلن التحالف مع حركة امل في انتخابات صور الفرعية
المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني: الضغوط القصوى التي تمارسها إدارة ترامب لن تعيد ايران إلى طاولة المفاوضات النووية
حرس الثورة الإسلامية الايرانية: سنتصدى بحزم لأي محاولة لاحتجاز سفن إيرانية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات طالت عشرات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
اندلاع مواجهات في نابلس خلال تصدي الفلسطينيين لاقتحام عشرات المستوطنين قبر يوسف وأدائهم الصلوات التلمودية
شرطة العدو الصهيوني تسلم أوامر هدم وإخلاء لأكثر من 30 مبنى لعائلة أبو مطير في اللقية بالنقب
هيومن رايتس ووتش: عمليات بحرية التحالف في اليمن مسؤولة عن مقتل نحو 47 مدنياً منذ عام 2018
هيومن رايتس ووتش: هجمات التحالف على الصيادين اليمنيين كانت متعمدة وترقى إلى جريمة حرب
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة أمريكية من نوع MQ_9 بصاروخ مناسب في محافظة ذمار
مصدر يمني: مصرع عدد من قوات العدوان السعودي ـ الأميركي في عملية إغارة للجيش واللجان الشعبية على موقع المتون بالجوف
طيران العدوان السعودي ـ الأميركي يشن 15 غارة على مناطق متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء وجوارها في عطان والجبل الأسود
رئيس المجلس السيادي السوداني يؤدي القسم اليوم بالقصر الجمهوري (سبوتنيك)
منذ 13 mins
21 August، 2019
التعليقات
ذات صلة
“جبهة العمل”: للبدء بالإصلاح السياسي والإداري لتستقيم الأمور
9 أمراض شائعة تصيب الأطفال
بعد الهند.. واتساب تسعى لتشغيل خدمة الدفع في دولة مسلمة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}