رئيس المجلس السيادي السوداني يؤدي القسم اليوم بالقصر الجمهوري (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2019 - 10:48

رئيس المجلس السيادي السوداني يؤدي القسم اليوم بالقصر الجمهوري (سبوتنيك)

منذ 13 mins 21 August، 2019
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