العدو الاسرائيلي يهدم منزلا في بيت حنينا شمال القدس المحتلة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2019 - 10:49

العدو الاسرائيلي يهدم منزلا في بيت حنينا شمال القدس المحتلة(فلسطين اليوم)

منذ 16 mins 21 August، 2019
أخبار موقع المنار

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