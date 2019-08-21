انخفاض أسعار المحروقات في لبنان

انخفض اليوم الاربعاء سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 400 ليرة لبنانية و98 أوكتان 500 ليرة وسعر صفيحة الديزل اويل 100 ليرة لبنانية وسعر قارورة الغاز 400 ليرة لبنانية.

وقد جاء ذلك، في قرارات أصدرتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني حددت بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

– بنزين 98 اوكتان 25700 ليرة لبنانية

– بنزين 95 اوكتان 25100 ليرة لبنانية

– ديزل اويل للمركبات 17300 ليرة لبنانية

– قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات11900 ليرة لبنانية

ومن المتوقع أن تشهد هذه الاسعار انخفاضا الاسبوع المقبل بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الى 56,34 دولارا اميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام