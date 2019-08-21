النخالة لسرايا القدس: العدو الصهيوني الذي اعتقد أن بلادنا لا رجال فيها سيجدكم اليوم في كل مكان مقاتلين ومجاهدين(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2019 - 10:49

النخالة لسرايا القدس: العدو الصهيوني الذي اعتقد أن بلادنا لا رجال فيها سيجدكم اليوم في كل مكان مقاتلين ومجاهدين(فلسطين اليوم)

منذ 34 mins 21 August، 2019
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