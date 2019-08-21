السلطات الإيطالية تقرر احتجاز سفينة مهاجرين عالقة قرب سواحلها

أصدر المدعي العام في مدينة أغريجينتو الإيطالية أمرا باحتجاز سفينة إنقاذ المهاجرين “Open Arms” التابعة لمنظمة غير حكومية إسبانية، والعالقة قرب السواحل الإيطالية منذ أكثر من أسبوعين.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن المدعي لويجي باتروناجو أصدر أمر الاحتجاز بعد تفقده للسفينة رفقة الشرطة والأطباء.

ومن المقرر إنزال نحو 80 مهاجرا من متن السفينة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي باتت السفينة عالقة في عرض البحر بالقرب منها منذ 19 يوما.

وكان طاقم السفينة قد طلب من السلطات الإيطالية استقبال المهاجرين الذين كان عددهم 90 شخصا، لكن السلطات الإيطالية رفضت دخول السفينة لموانئها واقترحت عليها التوجه إلى إسبانيا.

من جهتها، قالت المنظمة غير الحكومية إن توجه السفينة إلى إسبانيا مستحيل نظرا للمسافة البعيدة والحالة الصحية لبعض المهاجرين على متنها.

وخلال فترة تواجد السفينة في المياه، نقل عدد من المهاجرين إلى المستشفيات الإيطالية بسبب حالتهم الصحية.

وأعلنت إسبانيا استعدادها لاستقبال المهاجرين في موانئها، وأرسلت سفينة عسكرية لإنقاذهم.

المصدر: وكالات