فرنسا توقف 5 أشخاص دعوا لمهاجمة الشرطة خلال قمة مجموعة السبع

أوقفت الشرطة الفرنسية 5 أشخاص، بينهم منتمون لمجموعة “بلاك بلوك” (الكتلة السوداء)، لدعوتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على مراكز الشرطة في باريس خلال قمة مجموعة السبع.

وأكد مصدر مقرب من التحقيق، اليوم الثلاثاء، أن هذه التوقيفات جاءت في سياق أمني متوتر مع اقتراب قمة مجموعة السبع، التي تعقد بين يومي 24 و26 أغسطس الجاري، في مدينة بياريتس الساحلية الواقعة جنوب غرب فرنسا، مع مواجهتها للعديد من التهديدات خصوصا من “مجموعات عنيفة”.

ومن المقرر أن يزور وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، المكان في وقت لاحق اليوم، لاستعراض الترتيبات الأمنية.

ومنذ أيام، تخضع هذه المدينة المزدحمة خلال الصيف لحراسة مشددة. ويتوقع وصول 5 آلاف شخص بين موفدين وصحافيين وفنيين إلى المدينة خلال القمة.

وبدأ التحقيق الذي أدى إلى التوقيفات من رسالة نشرتها امرأة تعيش في المنطقة، وهي من بين الموقوفين، تشير فيها إلى فندق حجز لإقامة عناصر الشرطة الذين تمت تعبئتهم من أجل المناسبة.

ومن بين الأربعة الآخرين شخص أدين سابقا بالشغب خلال تظاهرة. ويشتبه أنهم دعوا إلى “إحراق” المبنى، وفق المصدر الذي أكد معلومات أوردتها قناة “بي إف إم تي في”.

ومنذ صباح الاثنين، بدأ مناهضون للرأسمالية ومدافعون عن البيئة وغيرهم من المعارضين والمناهضين للعولمة التجمع في مقرهم في أوروني، على بعد نحو 20 كلم من بياريتس، تحضيرا لأسبوع من التحركات التي تعهدوا بأن تكون سلمية.

ومن المقرر إجراء مظاهرة كبيرة مناهضة لمجموعة السبع في إينداي في الباسك الفرنسية، يوم السبت، بمناسبة افتتاح القمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية