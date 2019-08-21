باكستان تحيل ملف كشمير إلى محكمة العدل الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 21 2019 - 01:46

باكستان تحيل ملف كشمير إلى محكمة العدل الدولية

منذ 23 mins 21 August، 2019
5d5c047f95a59718258b45ea
أخبار دولية - باكستان

أعلنت باكستان، اليوم الاثنين، أنها ستحيل النزاع على كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية، بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم هذا الشهر.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، لتلفزيون “آري نيوز”: “قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية”.

وأضاف أن القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار.

واستشاطت إسلام آباد غضبا بعد أن أعلنت نيودلهي، في 5 آب/أغسطس، قرارها إلغاء ولاية جامو وكشمير ذاتية الحكم وإنشاء منطقتين اتحاديتين صلاحياتهما أقل من صلاحيات الولاية. كما صادق البرلمان الهندي على إلغاء مادة دستورية تمنح ولاية جامو وكشمير وضعا قانونيا خاصا.

وأدت خطوة الهند إلى تصاعد حدة التوتر بينها وبين باكستان، على خلفية النزاع التاريخي بين البلدين حول موضوع السيادة على إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة