متحدث القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة #ذمار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2019 - 00:10

متحدث القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة #ذمار

منذ 27 mins 20 August، 2019
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