مقتل مواطنيين روسيين في تحطم مروحية في اليونان

أكدت السفارة الروسية في أثينا، مصرع اثنين من المواطنين الروس، إثر تحطم طائرة مروحية في اليونان.

وقال الملحق الصحفي في السفارة الروسية، فاسيلي غافريلوف، إن قائد الطائرة، وهو مواطن يوناني، لقي حتفه أيضا في الحادث.

وذكر أن مروحية خاصة من طراز Agusta A-109، سقطت وتحطمت بالقرب من جزيرة بوروس في اليونان، الساعة 15:40.

وأشار إلى أن المروحية انطلقت من غالاتا وتوجهت إلى مطار أثينا الدولي “إلفثيريوس فينيزيلوس”. ولدى تحليقها لمست سلكا لنقل الكهرباء وسقطت في البحر.

ورفع غواصون الجثث الثلاث، وتسبب الحادث بانقطاع الكهرباء عن جزيرة بوروس.

ودحضت وكالة “أمنا” اليونانية للأنباء ما ذكر سابقا، من أن بين القتلى امرأة وطفل، وقالت إن القتلى الثلاثة من الرجال.

المصدر: وكالات