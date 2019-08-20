حرائق في 5 بلدات عكارية اهمدها الدفاع المدني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2019 - 22:31

حرائق في 5 بلدات عكارية اهمدها الدفاع المدني

منذ 1 ساعة 20 August، 2019
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لبنان

شهد عدد من البلدات العكارية اندلاع حرائق عملت وحدات الدفاع المدني جاهدة على إهمادها.

فقد شب حريق في خراج بلدة الكواشرة أتى على مساحة من أشجار السنديان، وفي خراج بلدة البيرة أتى الحريق على مساحة من الأرض، وكذلك في دوير عدوية وفي القبيات حيث أتت النيران على مساحة من أشجار الزيتون والسنديان.

كما وشب حريق في بلدة النورة أتى أيضا على مساحة من الأشجار، فيما عملت عناصر من الدفاع المدني على تطويق الحرائق والسيطرة عليها وإهمادها قبل امتدادها الى الأراضي المجاورة، ومن ثم عملوا على تبريد رقعة الحريق خوفا من تجدده.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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