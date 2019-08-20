المتقاعدون في التعليم الثانوي والاساسي مصرون على تطبيق المادة 18 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 20 2019 - 22:31

المتقاعدون في التعليم الثانوي والاساسي مصرون على تطبيق المادة 18

منذ 55 mins 20 August، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

زار وفد من رابطتي المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي الرسمي مع بعض المتقاعدين “مديرية الصرفيات في وزارة المال” (TVA) بعد ما ‏كثرت الإشائعات في شأن الدفعة الثالثة المتوجبة للعام 2019.

وأوضحت مديرة الصرفيات، بحسب بيان للرابطتين، انها “ما زالت تطبق تعليمات وزير المال علي حسن خليل، وبموجبها تحضر ‏جداول أيلول اعتمادا على بيانه رقم 2869 بتاريخ 20/8/2019″، والذي اعتبره الوفد، “مشؤوما ومخالفا للقانون، حيث يستمر في إلحاق الظلم بكل من تقاعد من التعليم الرسمي قبل نفاذ السلسلة”.

وبحث الوفد، ‏في” أحقية مطالبهم الصريحة وفق المادة 18 التي ضمن تنفيذها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفندوا كل الحجج والبراهين غير القانونية التي تعتمدها وزارة المال ‏في احتساب الزيادة للمتقاعدين من الأساتذة والمعلمين. كما وطالبوا بتطبيق المادة 18 كما وردت في القانون 46‏/2017″.

وعن “الأزمة المالية في تعاونية الموظفين بسبب من ‏امتناع وزارة المال عن تحويل الأموال المخصصة لها”، أشار الوفد إلى “تحويل دفعة من 34 مليار ل. ل. ونصف المليار أخيرا، وبذلك يتبقى 50 مليار ليرة ونصف من مخصصات ‏سنة 2018 وهذا يبقي الأزمة مفتوحة، ويؤثر سلبا في التقديمات الصحية والاجتماعية لكل المستفيدين من التعاونية”.

وأكدت الرابطة أنها “لن تألو جهدا في سبيل تطبيق المادة 18 باستخدام كل أشكال التحرك الممكنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

وزارة التربية والتعليم العالي

رابطتا التعليم الثانوي والأساسي: لحل سريع لقضية تعويض بدل الادارة

رأت رابطتا التعليم الثانوي والأساسي في بيان، انه “نظرا للتأخير والتسويف الحاصل من المسؤولين إزاء قضية تعويض بدل الإدارة، نفذ مديرو ومديرات الثانويات والمدارس الرسمية ودور المعلمين والمعلمات في لبنان اعتصاما أمام وزارة التربية والتعليم العالي، شارك فيه رؤساء رابطتي التعليم الثانوي والأساسي، احتجاجا على التلكؤ في حل قضيتهم المحقة ...