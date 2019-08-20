المكتب الاعلامي لامل: متضامنون مع نقابة المحررين لينال كل ذي صاحب حق حقه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2019 - 22:31

المكتب الاعلامي لامل: متضامنون مع نقابة المحررين لينال كل ذي صاحب حق حقه

منذ 1 ساعة 20 August، 2019
حركة امل
لبنان

أعرب المكتب الاعلامي المركزي في حركة امل في بيان اليوم، عن” تضامنه الكامل مع وقفة نقابة المحررين التي أقيمت اليوم في ساحة الشهداء برئاسة النقيب جوزيف القصيفي”، مشددا على أن “مطالبهم ستكون ضمن أجندة عمل المكتب الذي يسعى لان ينال كل ذي صاحب حق حقه في ميدان العمل الاعلامي في لبنان”.

وإذ أكد المكتب “وقوفه الى جانب العاملين في المجال الاعلامي، خصوصا اولئك الذين يعملون ولا يقبضون رواتبهم، او الذين يتعرضون للصرف التعسفي”، شدد على “أهمية استمرار النضال النقابي لاجل تحقيق الاهداف الأساسية والمتمثلة باستعادة التقديمات التي كانت نقابة المحررين تقدمها للمنتسبين اليها، وإنشاء الصناديق التعاضدية والتقاعدية لضمان حقوق كل العاملين في الميدان الإعلامي في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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