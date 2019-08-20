ارسلان شارك في اجتماع تكتل لبنان القوي: أكدنا في لقاء بعبدا على ضرورة وضع خطة أمنية جدية لمناطق الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2019 - 22:31

ارسلان شارك في اجتماع تكتل لبنان القوي: أكدنا في لقاء بعبدا على ضرورة وضع خطة أمنية جدية لمناطق الجبل

منذ 2 ساعة 20 August، 2019
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لبنان

اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في تصريح بعد مشاركته في إجتماع تكتل لبنان القوي، الى أنه “أطلع المجتمعين على تفاصيل لقاء بعبدا، وأكدت لهم إصرارنا على إعتبار الاجتماع خطوة أولى في المسار السياسي، إنما نحن بحاجة الى خطوات عدة للوصول الى المشاركة الحقيقية في الجبل”.

وقال:”أكدنا في لقاء بعبدا على ضرورة وضع خطة أمنية جدية لمناطق الجبل لتثبيت الأمن والاستقرار فيه”، مشيرا الى ان “خصوصية الجبل تكمن في العيش الواحد والشراكة ونحن نحرص على التعاون مع الجميع، والجبل هو مدرسة للعيش المشترك وليس لتكريس الانقسام”.

وامل ارسلان ان “تكون الصفحة الامنية قد طويت، ولكن على الدولة تحمل مسؤولياتها كافة وتطبيق ما اتفق عليه في اجتماع بعبدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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