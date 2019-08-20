#اللجنة_الوطنية_لشؤون_الأسرى في اليمن: قمنا بالرد على مبادرة المبعوث الأممي في ملف تبادل الاسرى في أقل من أسبوع مؤكدين موافقتنا عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2019 - 20:51

#اللجنة_الوطنية_لشؤون_الأسرى في اليمن: قمنا بالرد على مبادرة المبعوث الأممي في ملف تبادل الاسرى في أقل من أسبوع مؤكدين موافقتنا عليها

منذ 1 ساعة 20 August، 2019
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