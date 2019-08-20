#اللجنة_الوطنية_لشؤون_الأسرى في اليمن: قمنا بالرد على مبادرة المبعوث الأممي في ملف تبادل الاسرى في أقل من أسبوع مؤكدين موافقتنا عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2019 - 20:51
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وحدات الجيش السوري تؤمن منطقة خان شيخون بريف ادلب الجنوبي وتثبت العديد من النقاط في المواقع المحررة من جبهة النصرة
تنسيقيات الجماعات الارهابية تقر بالهزيمة وتؤكد انسحاب المئات من عناصرها من خان شيخون خوفاً من إطباق الحصار عليهم
الرئيس السوري يستقبل وفدا من حزب روسيا الموحدة ويؤكد ان الانتصارات التي تحققت تثبت التصميم على ضرب الإرهابيين
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يلتزم المواقف التي سبق أن أعلنها من موضوع الاستراتيجية الدفاعية
المكتب الإعلامي: ما قاله الرئيس حول الاستراتيجية الدفاعية كان توصيفاً للواقع الذي استجد بعد عشر سنوات على طرحها للنقاش
جلسة لمجلس الوزراء اللبناني يوم الخميس المقبل في بيت الدين وعلى جدول أعمالها 46 بندا
الرئيس نبيه بري خلال استقباله وفدا طلابيا: تضييع البوصلة عن وجهة الصراع مع العدو الصهيوني قد يقوض الانجازات التي تحققت
الرئيس سعد الحريري متفقدا أعمال التوسعة في مطار بيروت الدولي: يجب أن نتابع العمل على تحسين وتطوير المطار
وزير البيئة فادي جريصاتي: أزمة النفايات أهم من الأزمة الإقتصادية ولبنان في حال طوارئ لأن الوضع لم يعد يحتمل
جريصاتي: تم الاتفاق على عقد جلسة حكومية خاصة بملف النفايات يوم الثلاثاء المقبل
الشيخ حسن عز الدين من عين التينة : نعلن التحالف مع حركة امل في انتخابات صور الفرعية
المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني: الضغوط القصوى التي تمارسها إدارة ترامب لن تعيد ايران إلى طاولة المفاوضات النووية
#اللجنة_الوطنية_لشؤون_الأسرى في اليمن: قمنا بالرد على مبادرة المبعوث الأممي في ملف تبادل الاسرى في أقل من أسبوع مؤكدين موافقتنا عليها
منذ 1 ساعة
20 August، 2019
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مقدمة نشرة اخبار المنار الرئيسية 20-8-2019
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