الداخلية الفرنسية: أكثر من 13 ألف شرطي يوفرون أمن قمة مجموعة السبع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2019 - 20:51

الداخلية الفرنسية: أكثر من 13 ألف شرطي يوفرون أمن قمة مجموعة السبع

منذ 1 ساعة 20 August، 2019
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