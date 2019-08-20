الرئيس بري : تضييع البوصلة عن وجهة الصراع يقوض الانجازات وصفقة القرن محاولة لتصفية قضية فلسطين

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه طلاب حركة “أمل” الذين يتابعون دراستهم الجامعية في جامعات الجمهورية الاسلامية الايرانية في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في حركة “أمل” علي بردى، المسؤول التربوي المركزي في الحركة علي مشيك ومسؤول الحركة في ايران صلاح فحص، ان “عدم الوحدة وتضييع البوصلة عن وجهة الصراع الحقيقي مع العدو وفقدان القدرة على التمييز بين العدو والصديق قد يقوض كل الانجازات التي تحققت وهذا ما يحصل الان للاسف في موضوع صفقة القرن التي هي باختصار محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية تتم وسط انشغال الأمة وتشظيها على محاور الخلافات والانقسامات والاحتراب الداخلي”.

واضاف بري: “ثقوا عندما تستعاد وحدتنا كعرب ومسلمين وكمسيحيين في هذه المنطقة وفي هذا المشرق نستعيد ليس فلسطين فحسب انما كل حقوقنا التي كانت ولا زالت محط اطماع واستهداف من قبل العدو الاسرائيلي”.

وتابع: “ايها الطلاب وجودكم في الجامعات ومثابرتكم على التحصيل العلمي في مختلف المجالات هو استكمال وتفسير لحلم الامام السيد موسى الصدر ببناء مجتمع المقاومة، فالمقاومة ليست بالبندقية وحدها انما ايضا بالوصول الى بناء جيل مزود بسلاح المعرفة والعلم، فهما اساس المقاومة فكيف اذا كنتم تنهلون العلوم من معجن المقاومة المتمثل بالجمهورية الاسلامية الايرانية”.

وشدد على “اهمية تعزيز دور المرأة وشراكتها ليس في كل ما يصنع القرار التنظيمي والثقافي والتربوي والسياسي في حركة “امل” انما في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع في لبنان”، مؤكدا “تبني الحركة وكتلة التنمية والتحرير لكل ما من شأنه ان يحقق كل تلك العناوين”.

العامري

وكان بري استهل لقاءاته في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة فاستقبل سفير العراق في لبنان الدكتور علي بندر العامري لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.

وتمنى بري للعامري “التوفيق في مهامه الجديدة”، منوها “بما بذله من جهود في تطوير العلاقات اللبنانية- العراقية في مختلف المجالات”.

حمود

كما عرض الاوضاع العامة لا سيما الوضعين المالي والاقتصادي خلال استقباله رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.

الوفاء للمقاومة

واستقبل بري بعد الظهر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد يرافقه النائب علي عمار ومرشح حزب الله عن الانتخابات الفرعية في دائرة صور الشيخ حسن عزالدين الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت مع الاخوة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة والحاج علي عمار بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وكان لنا شرف هذا اللقاء حيث تم البحث مع بدء سريان الاستحقاق الانتخابي بفتح باب الترشح وتناولنا كل ما يتعلق بالمعركة الانتخابية، ان كان هناك من مرشحين سيكون هناك انتخابات وبالتالي سمعت كلاما طيبا من دولة الرئيس واعتز بهذا الكلام وبالثقة التي منحني اياها”.

اضاف: “بالتأكيد اصغينا باهتمام بالغ وبجدية الى توصياته وان شاء الله هذه الثقة نترجمها على الارض بتحالف قوي وكبير بين الاخوة في حركة “امل” والاخوة في “حزب الله” يدا بيد سنخوض هذه الانتخابات، وخصوصا انني مرشح لائحة “الامل والوفاء” وهذه اللائحة ستخوض هذه الانتخابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام