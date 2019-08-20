باسيل: نحن على موعد مع زيارة ثانية للجبل والزيارة التي لم تستكمل للشوف وخلدة مصرون عليها بمحبة وشراكة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2019 - 19:07

باسيل: نحن على موعد مع زيارة ثانية للجبل والزيارة التي لم تستكمل للشوف وخلدة مصرون عليها بمحبة وشراكة

منذ 60 mins 20 August، 2019
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