#باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي: حان وقت العمل الحكومي المنتج وبدأت حركة اقتصادية في بعبدا يجب ان تستكمل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2019 - 19:07

#باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي: حان وقت العمل الحكومي المنتج وبدأت حركة اقتصادية في بعبدا يجب ان تستكمل

منذ 60 mins 20 August، 2019
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