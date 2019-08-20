لافروف يتوعد بقمع هجمات الإرهابيين على إدلب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو أبلغت أنقرة بأنها ستقمع بشدة أي هجمات إرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول تقييم الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، “نحن لا نتابع الموقف فحسب، فعسكريونا يتواجدون على الأرض في منطقة خفض التصعيد في إدلب… والذي يتضمن التزام زملائنا الأتراك بضمان الفصل بين المعارضة المسلحة، المستعدة للمشاركة في التسوية ، وبين الجماعات الإرهابية”. وأضاف لافروف “لقد أوضحنا أنه إذا قاموا [الجماعات الإرهابية] بهجمات على هذه المنطقة، فإنه سيتم قمعها بشدة. هذه الاستفزازات لم تتوقف على مدار العام الحالي”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية