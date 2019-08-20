السلطات الفرنسية تعتقل 5 مشتبه بهم في التخطيط لمهاجمة قوات الأمن المكلفة بتأمين قمة السبع

اعتقلت السلطات الفرنسية خمسة أشخاص يشتبه بقيامهم بالتخطيط لمهاجمة قوات الأمن المكلفة تأمين وبحماية قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوب غربي البلاد. ونقلت قناة “بي إف إم” الفرنسية الثلاثاء أن “السلطات اعتقلت خمسة أشخاص في بلدتي تور وكابروتون بوسط وجنوب البلاد، كانوا يخططون لمهاجمة الفندق الذي تتواجد فيه قوات الأمن المكلفة بحماية قمة السبع”. وأضافت القناة “المعتقلون شبان تتراوح أعمارهم بين 24 و25 سنة وينتمون لحركة يسارية متطرفة، قاموا بإرسال دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة الفندق وحرقه”. وتنعقد نهاية الأسبوع الجاري قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في بلدة بياريتس الفرنسية وسط إجراءات أمنية مشددة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية