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August 20 2019 - 13:32

الخارجية الفلسطينية تدين مشاركة عدد من كبار موظفي البيت الأبيض في اقتحام الأقصى

منذ 52 mins 20 August، 2019
الخارجية الفلسطينية
عربي وإقليمي - فلسطين

أدانت الخارجية الفلسطينية مشاركة عدد من كبار موظفي البيت الأبيض في اقتحام المسجد الأقصى. وقالت الخارجية في بيان الثلاثاء “تُدين وزارة الخارجية والمغتربين مشاركة عدد من كبار موظفي البيت الأبيض في اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية عناصر شرطة ومخابرات الاحتلال”. وأوضحت الخارجية أن الموظفين المشار إليهم “لو كان هدفهم مجرد الزيارة لما تمت زيارتهم بطريقة اقتحامية وبمشاركة المستوطنين، ولكانت تمت من خلال التنسيق مع الجهة الرسمية المسؤولة عن المسجد الأقصى وفقا لمفهوم ستاتسكو”. وشدد البيان “تواصل الوزارة بذل جهودها السياسية والدبلوماسية لفضح إجراءات الاحتلال بحق المدينة المقدسة وأحيائها وبلداتها ومقدساتها على المستوى الدولي دبلوماسيا وقانونيا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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