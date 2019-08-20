عودة أكثر من 1000 لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وجاء في نشرة المركز بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية “خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 1084 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 351 لاجئا (105 نساء و179 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 733 شخصا (220 امرأة و374 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما أضاف المركز بأنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إعادة بناء 5 منازل سكنية ومخبز ومحطة فرعية للطاقة الكهربائية. وبالإضافة إلى ذلك قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري بدورها، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراضي من الألغام على مساحة1.8 هكتار في محافظتي، درعا ودمشق. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 29 عبوة قابلة للانفجار.

يذكر أن هناك نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي في سوريا والعراق (وهو التنظيم المحظور في روسيا). وما زالت عمليات “تطهير” الأراضي السورية من المسلحين المتشددين مستمرة. إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية