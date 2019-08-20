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August 20 2019 - 11:33

إصابات في مواجهات بعد اقتحام مستوطنين لـ “قبر يوسف”

منذ 35 mins 20 August، 2019
إصابات في مواجهات بعد اقتحام مستوطنين لـ "قبر يوسف"
عربي وإقليمي - فلسطين

دارت الليلة الماضية، اشتباكات ومواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مدينة نابلس بالضفة المحتلة، لتأمين حماية المستوطنين في محيط قبر يوسف، لأداء صلوات وطقوس تلمودية استمرت حتى ساعات الصباح الأولى. وأفادت مصادر محلية بأن جنود مشاة ومن ثم جيبات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط “قبر يوسف”. كما اقتحمت قوات الاحتلال ترافقهم جرافة منطقة شارع الزيوت شرق نابلس، فيما قام الشبان بإشعال الإطارات في منطقة دوار المسلخ البلدي للتصدي لهم.

وأفادت مصادر محلية أن 5 شبان أصيبوا بجراح جراء تصدي المواطنين لاقتحامات الاحتلال والمستوطنين. وأفادت وسائل إعلام عبرية ان حوالي 1200 مستوطن وصلوا إلى قبر يوسف، بحماية عشرات الجيبات التابعة لجيش الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم

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