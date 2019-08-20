التحكم المروري: سقوط قتيل و15 جريحاً في 14حادث سير خلال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2019 - 09:22
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الرئيس عون في دردشة مع الإعلاميين: نعمل على المحافظة على الليرة ولم نلجأ للقانون الذي يدين الشائعات حفاظاً على الحريات
الرئيس عون: طبعنا لا يقبل بالضغوطات ولم نتبلغ أي أمر حول العقوبات الأميركية على شخصيات قريبة من حزب الله
الرئيس عون: العمل جار على وضع موازنة الـ 2020 وهناك ضرورة لإصدارها في 31 كانون الأول كحد أقصى ومن دون تأخير
النائب فضل الله: نطالب بتشكيل لجان تحقيق برلمانية في قضايا الفساد المستشرية وبالأخص في قطاع الاتصالات
رئيس المجلس الأعلى للحزب القومي أسعد حردان: بانتصار تموز 2006 كرسنا في أدبياتنا الدخول في عصر كسر المستحيلات
وكالة سبوتنيك الروسية تنشر مشاهد لاستقبال نقطة مراقبة تركية في مورك بريف حماه دبابات المسلحين لحمايتها من القصف
الخارجية السورية: آليات تركية محملة بالذخائر تدخل بلدة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي لنجدة إرهابيي النصرة المهزومين
الخارجية السورية: السلوك العدواني التركي لن يؤثر على إصرار الجيش السوري على مطاردة الإرهابيين في خان شيخون وغيرها
الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار: تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال هو الوسيلة الوحيدة لانتزاع الحقوق
حركة حماس تدعو إلى النفير العام يوم الجمعة المقبل تحت عنوان "لبيك يا أقصى" دفاعاً عن القدس بوجه المخططات الصهيوأميركية
رئيس السلطة الفلسطينية يصدر قراراً بإنهاء خدمات كافة مستشاريه بصفتهم الاستشارية "بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم"
البرلمان الأردني يوصي الحكومة بطرد سفير كيان العدو وسحب السفير الأردني لدى الاحتلال وإعادة النظر باتفاقية وادي عربة
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بدأ جولة أوروبية إلى فنلندا ثم السويد والنروج لبحث التطورات الإقليمية والدولية
وزير الخارجية الفنلندي يؤكد دعم بلاده لمساعي تشغيل قناة إينستكس الخاصة بالتبادل المالي مع إيران
وزير الخارجية الإيراني: طهران ليست مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن وأي وساطة يجب أن تركز على عودتها للاتفاق النووي
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: لن ننخدع مرة أخرى بدعوات الحوار والتفاوض
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يقر بتلقي 90 مليون دولار نقداً من السعودية خلال جلسة محاكمته بتهمة الفساد بالخرطوم
وسائل إعلام تونسية: جلسة استثنائية للبرلمان يوم الخميس المقبل لمناقشة تعديل القانون الخاص بالانتخابات
الرئيس بوتين يقول أمام ماكرون إن "روسيا تدعم الجيش السوري" ضد "الإرهابيين" في محافظة إدلب السورية
الرئيس الفرنسي: يجب أن نصل إلى تقارب بين أوروبا وروسيا ونعمل على إعادة الثقة بين الطرفين ومواصلة الحوار
دراسة جامعة سيدني: الجيش الأميركي قوة في طور الضمور ومنهكة بشكل خطير وغير جاهزة للمواجهة مع الصين
هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو: مقتل نحو 10 عسكريين في "هجوم إرهابي واسع النطاق شنه مسلحون" في شمال البلاد
التحكم المروري: سقوط قتيل و15 جريحاً في 14حادث سير خلال 24 ساعة الماضية
منذ 35 mins
20 August، 2019
لبنان
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