التحكم المروري: سقوط قتيل و15 جريحاً في 14حادث سير خلال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2019 - 09:22

التحكم المروري: سقوط قتيل و15 جريحاً في 14حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

منذ 35 mins 20 August، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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