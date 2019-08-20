ترامب يشدد على ضرورة خفض حدة التوتر بين الهند وباكستان حول كشمير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنه أجرى مباحثات هاتفية مع رئيسي الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني عمران خان دعاهما خلالهما إلى العمل على خفض حدة التوتر بين بلديهما حول إقليم كشمير.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “تحدثت مع صديقي العزيزين. رئيس الوزراء الهندي مودي، ورئيس الوزراء الباكستاني خان، بخصوص التجارة والشراكات الاستراتيجية، والأهم من ذلك أن تعمل الهند وباكستان على الحد من التوترات في كشمير، وضع صعب لكن محادثات جيدة!”.

وأتت تغريدة ترامب بعيد إعلان هوغان غيدلي المتحدث باسم البيت الابيض أن الرئيس أجرى مباحثات هاتفية مع مودي شدد خلالها على “أهمية خفض حدة التوتر بين الهند وباكستان والحفاظ على السلام في المنطقة”.

والجمعة تحادث ترامب هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان عمران خان ودعا البلدين إلى الحوار حول مسألة كشمير.

ولا تزال حدة التوتر في أوجها في كشمير منذ 5 آب/اغسطس بعد قرار نيودلهي الغاء الحكم الذاتي في القسم الهندي من كشمير.

وذكرت مصادر حكومية هندية أن آلاف الأشخاص اعتقلوا في القسم الهندي من كشمير منذ مطلع الشهر.

وأفاد قاض طالبا عدم الكشف عن هويته أن 4000 شخص على الأقل اعتقلوا بموجب قانون السلامة العامة المثير للجدل والذي يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص لمدة عامين دون تهم أو محاكمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية