كردستان العراق يطالب تركيا و”حزب العمال” بتجنيب مواطنيه الضرر

طالبت حكومة إقليم كردستان العراق، كلا من الحكومة التركية وحزب “العمال الكردستاني”، بعدم التسبب بإلحاق الضرر بمواطني الإقليم.

وقالت حكومة كردستان، في بيان لها، إن “القصف التركي لمحيط جبل قنديل الاثنين أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، فضلا عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات”.

وأضاف البيان أن “حكومة إقليم كردستان تعرب عن قلقها من قصف تلك المناطق، وتطالب بعدم استهداف أرواح وممتلكات مواطني كردستان”، مؤكدة “تضامنها مع المتضررين”.

ودعت الحكومة مقاتلي “حزب العمال الكردستاني” إلى “النظر بعين الاعتبار لظروف مواطني الإقليم واحترام خصوصيتهم، وألا يصبحوا سببا في إلحاق الضرر بمواطنيه”.

وينفذ الجيش التركي باستمرار عمليات عسكرية في مناطق حدودية وجبلية داخل إقليم كردستان العراق، بحجة ملاحقة مقاتلي “حزب العمال الكردستاني”، الأمر الذي يتسبب بسقوط ضحايا وسط المدنيين من سكان الإقليم، فضلا عن الأضرار المادية الجسيمة.

المصدر: وكالات