موسكو وإسلام آباد تعقدان اجتماعا استشاريا عسكريا

شهدت موسكو انعقاد الجلسة الثانية للجنة الاستشارية العسكرية الروسية – الباكستانية للدفاع والأمن، يوم الاثنين.

وترأس الجلسة نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، والنائب الأول لوزير دفاع باكستان الفريق إكرام الحق.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على استعدادهما لتطوير التعاون الثنائي ولا سيما العسكري.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صدر عنها اليوم، إن الجانبين قيما بشكل إيجابي تطور العلاقات في المجال العسكري، والتي تتطور بشكل ديناميكي وتجلب المنفعة للطرفين، وأكدا من جديد الرغبة في زيادة فعالية الإمكانات المتراكمة لتعميق التعاون العسكري.

وعقدت اللجنة الاستشارية العسكرية الروسية – الباكستانية للدفاع والأمن جلستها الأولى في 6 و7 أغسطس عام 2018، في باكستان، وترأس الوفد الروسي حينذاك، الفريق أول فومين.

المصدر: وكالات