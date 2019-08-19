وزير خارجية قطر يصل الصومال في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الصومالية مقديشو في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع قادة البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية بأن رئيس الوزراء الصومالي، حسن علي خيري، استقبل اليوم في مكتبه في مقديشو بحضور عدد من أعضاء حكومته، عميد الدبلوماسية القطرية والوفد المرافق له.

وذكرت الوكالة أن المباحثات بين الطرفين تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل المشاريع التنموية التي تنفذها قطر في الصومال، بموجب اتفاقية أبرمتها الحكومة الفدرالية في الصومال عام 2017 مع صندوق قطر للتنمية.

المصدر: وكالات