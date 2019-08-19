بوتين يصل الى مرسيليا ويلتقي ماكرون

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مرسيليا الفرنسية، حيث سيلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقر إقامته الصيفي في “حصن بريغانسون”، وذلك قبل أيام على استضافة فرنسا قمة قادة “السبعة الكبار”.

ومن المقرر أن تستمر هذه الزيارة يوما واحدا، حيث سيعقد الرئيسان جلسة عمل وعشاء، يتناولان خلالهما أهم القضايا الدولية، لا سيما تلك التي ستعرض على قمة قادة الدول الصناعية السبع المقبلة وعلى رأسها أزمة أوكرانيا، والملف النووي الإيراني، والأزمة السورية، إلى جانب الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج.

المصدر: روسيا اليوم