إجلاء 5 آلاف شخص من جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية بسبب حريق

أجبر حريق يجتاح جزيرة كناريا الكبرى السياحية الإسبانية السلطات على إجلاء نحو خمسة آلاف شخص، بحسب ما أعلنت السلطات الأحد محذرة من أن السيطرة على الحريق قد تستغرق أياما.

والحريق الذي امتد إلى منطقة لاكروا دي تيخيدا الممر الجبلي الشهير بمناظره الخلابة في وسط الجزيرة، “عنيف جدا” و”غير مستقر” بحسب ما أعلن رئيس أرخبيل الكناري أنخيل فيكتور توريس في بيان،ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق الأحد عن إجلاء أربعة آلاف شخص بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت منذ السبت نحو 1500 هكتار.

المصدر: ا ف ب