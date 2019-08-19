الرئيس عون: لمشروع الحكومة الالكترونية الافضلية ونحن ندرسه حالياً – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2019 - 19:07

الرئيس عون: لمشروع الحكومة الالكترونية الافضلية ونحن ندرسه حالياً

منذ 2 ساعة 19 August، 2019
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