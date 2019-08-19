فعاليات برلمانية وثقافية أردنية تجدد وقوفها إلى جانب سورية ورفضها للتدخلات الأمريكية والتركية في شؤونها

جددت فعاليات برلمانية ونقابية وثقافية أردنية وقوفها إلى جانب سورية مشددة على حق الدولة السورية في تطهير كل شبر من أراضيها من الإرهاب وداعميه.

وأكدت الفعاليات في بيان وقع عليه برلمانيون أردنيون سابقون ومثقفون وشخصيات أخرى رفضها وادانتها للتدخلات الأمريكية والتركية في الشؤون السورية.

وشددت على أن الاتفاق الأمريكي التركي حول إنشاء ما تسمى “المنطقة الآمنة” في سورية مخالف للقرارات والشرعية الدولية مبينين أنه يستهدف إطالة الأزمة في سورية وعرقلة الجهود السياسية المبذولة لإيجاد حل لها.

ودعا الموقعون على البيان إلى تشكيل لجنة وطنية شعبية أردنية لتشجيع ودعم عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم مطالبين الحكومة الأردنية بالتواصل مع الدولة السورية لتحقيق هذا الهدف.

المصدر: سانا