بو صعب: الهجوم الذي حصل خلال الفترة الماضية هو هجوم سياسي يستهدفني ويستهدف الجيش

اعتبر وزير الدفاع الوطني في الحكومة اللبنانية الياس بو صعب ان “الهجوم الذي حصل خلال الفترة الماضية هو هجوم سياسي يستهدفني ويستهدف المؤسسة العسكرية”.

وقال بو صعب الاثنين “تبين ان الشاحنة المسروقة سرقت في 17/1/2019، أي قبل تشكيل حكومتنا وتمت سرقتها من خارج المرفأ”، وأكد ان “الشاحنة بقيت داخل الأراضي اللبنانية وهي لم تتمكن من المرور إلى سوريا لأن المعابر غير الشرعية كانت مقفلة”.

وتابع بو صعب “أنا مستعد لأتحمل كل شيء قبل المؤسسة العسكرية ولست مضطرا لأختبئ خلف هذه المؤسسة”، وأكد ان “الهجوم ليس على الجيش بل على وزير الدفاع”، واضاف “أنتم تعرفون على من تطلقون النار ولا أحد يعتقد أنني أختبئ خلف المؤسسة العسكرية لعمل أقوم به”.

وأشار بو صعب الى انه “من أطلق ملف الحدود غير الشرعية قبل القوات اللبنانية”، وقال “أنا من أعلن عن مهمات الجيش في مجلس الوزراء وشرحتها للنائب جورج عدوان”، وتابع “ما فعلته القوات ظلم ونحن أم وأب هذا الملف، وهي تعتبر أنها تحيد الجيش وتحمل وزير الدفاع المسؤولية، والجيش مسؤول عن إقفال الحدود وهو يحقق إنجازات يومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام