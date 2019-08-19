ما صحة الحديث عن “موجة حر” قادمة؟

اكد رئيس دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية المهندس عبد الرحمن زواوي لموقع المنار ان ليس هناك موجة حر قادمة بالشكل الذي يتم الحديث عنه في بعض المواقع الاخبارية.

واضاف: لاحظت بعض الاشاعات التي تقول انه سيكون هناك موجة حر ابتداء من الاحد القادم علما انه لا يمكن علميا التنبؤ من الان بمستوى الحر الذي سيكون عليه نهار الاحد القادم.

واضاف: اليوم لدينا انخفاض بالحرارة ونسبة الرطوبة وتعود الى الارتفاع سيكون ابتداء من الاربعاء والخميس لتلامس ما كانت عليه يوم الجمعة الماضي اي تكون اعلى من المعدلات الموسمية بقليل وليس هناك ما يمكن وصفه ب “موجة حر”.

المصدر: موقع المنار