ما صحة الحديث عن “موجة حر” قادمة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2019 - 10:28

ما صحة الحديث عن “موجة حر” قادمة؟

منذ 7 mins 19 August، 2019
طقس
لبنان

عبد الرحمن زواوياكد رئيس دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية المهندس عبد الرحمن زواوي لموقع المنار ان ليس هناك موجة حر قادمة بالشكل الذي يتم الحديث عنه في بعض المواقع الاخبارية.

واضاف: لاحظت بعض الاشاعات التي تقول انه سيكون هناك موجة حر ابتداء من الاحد القادم علما انه لا يمكن علميا التنبؤ من الان بمستوى الحر الذي سيكون عليه نهار الاحد القادم.

واضاف: اليوم لدينا انخفاض بالحرارة ونسبة الرطوبة وتعود الى الارتفاع سيكون ابتداء من الاربعاء والخميس لتلامس ما كانت عليه يوم الجمعة الماضي اي تكون اعلى من المعدلات الموسمية بقليل وليس هناك ما يمكن وصفه ب “موجة حر”.

 

 

المصدر: موقع المنار

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