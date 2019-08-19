طرق بسيطة لتخفيف القلق والتوتر والضغط – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2019 - 10:28

طرق بسيطة لتخفيف القلق والتوتر والضغط

منذ 14 mins 19 August، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

القلق هو طريقة الجسم في الاستجابة للتوتر والضغوط، أو يمكنك القول إنها طريقة الجسم في التعبير عن الإحساس بخطر معين. يحدث ذلك بطريقة تلقائية ليقوم الجسم بالتركيز أكثر على معالجة الأمر. لكن أعراض ذلك القلق غير صحية، فهي تتضمن تزايد ضربات القلب، وتوقّع الأسوأ، والإحساس بالانزعاج، ثم الاكتئاب، إلى جانب المبالغة في طريقة التعامل مع الأمور. إليك طرق بسيطة لتخفيف القلق والتوتر:
* توجد أدلة على أن ممارسة اليوغا من أفضل طرق خفض التوتر والقلق.
*الحصول على 7 ساعات من النوم يومياً من عوامل التوازن النفسي وخفض القلق.
*تجنّب مشروبات الكافيين، مثل الكولا والصودا والشاي والقهوة، وكذلك تناول القليل من الشوكولا لأنها تحتوي على نسبة من الكافيين، والأفضل أن تكون شوكولا داكنة.
*امتنع عن التدخين لأن النيكوتين مثير قوي لنوبات القلق.

المصدر: فلسطين الان

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