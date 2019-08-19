لائحة الأطعمة التي لا تحتوي على كربوهيدرات!

في الآونة الاخيرة انتشرت الكثير من انواع الحميات الغذائية التي تهدف الى الحفاظ على الرشاقة والصحة ، بعضها ما يرتكز على الامتناع عن تناول بعض الماكولات واخرى تهدف الى تنظيم كمية تناولها. ومن الاطعمة التي يخشاها البعض اكثر هي تلك الغنية بالكاربوهيدرات، وتماما كما سبق.

نعرفك في ما يلي على لائحة الاطعمه التي لا تحتوي على كربوهيدرات

اطعمة خالية من الكاربوهيدرات!

الافوكادو: احرص على ان يضم نظامك الغذائي الافوكادو الغني بالدهون المفيدة للجسم والخالي من الكاربوهيدرات، فالافوكادو يمنحك الشعور بالشبع من دون ان يساهم في زيادة الوزن لا سيما اذا تناولتها على الفطور

الزبادي: كذلك، من الاطعمة التي لا تحتوي على كربوهيدرات، نذكر الزبادي قليل الدسم الذي يمكنك تناولها مع شرائح الخيار على وجية العشاء

اللحوم الطبيعية: الاطعمة التي لا تحتوي على كربوهيدرات ايضا نذكر اللحوم الطبيعية وشرائح الديك الرومي التي تعزز شعورك بالشبع خصوصا ان بإمكانك تناولها على وجية الغذاء مع السلطة

البيض: يعتبرالبيض مصدرا غنيا بالبروتينات وهو من الاطعمة الخالية من الكربوهيدرات ويمكنك اضافته بالتالي الى نظامك الغذائي

الاسماك: ليست الاسماك خالية من الكربوهيدرات وحسب بل هي غنية بالاوميغا 3 والاحماض الدهنية ايضا، وبالتالي تعتبر اساسية في نظامك الغذائي.

المصدر: فلسطين الان