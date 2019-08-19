طهران حذرت واشنطن من اي محاولة لاحتجاز ناقلة النفط الايرانية التي افرجت عنها سلطات جبل طارق (الخارجية الايرانية) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2019 - 10:29

طهران حذرت واشنطن من اي محاولة لاحتجاز ناقلة النفط الايرانية التي افرجت عنها سلطات جبل طارق (الخارجية الايرانية)

منذ 37 mins 19 August، 2019
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