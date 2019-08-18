ناقلة النفط الإيرانية تبدأ مغادرة مياه جبل طارق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2019 - 23:02
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الفلسطينيون يشيعون الشبان الثلاثة الذين استشهدوا في اعتداء صهيوني بالقرب من بيت لاهيا شمال قطاع غزة
حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهداء الثلاثة وتؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في المقاومة والتصدي لكل أشكال العدوان الصهيوني
حركة حماس: استمرار جرائم الاحتلال بحق شعبنا ستكون مدعاة لتفجير الأوضاع وتصاعد وتيرتها
حركة فتح الانتفاضة: جريمة الاحتلال لن تمر مرور الكرام وشعبنا ماضٍ في طريق المقاومة حتى تحرير كامل تراب أرضه
قوات العدو الصهيوني تجدد اعتقال الأسير المقدسي صبيح أبو صبيح لحظة خروجه من بوابة سجن النقب الصحراوي
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: مستعدون للتفاوض غير المباشر حول الأسرى
هنية: لن نسمح بأي حال من الأحوال أن تمرر المخططات والمؤامرات على قدسنا لا في بعدها السياسي ولا في بعدها الديني
الجيش السوري يواصل عملياته ضد إرهابيي النصرة بريف ادلب الجنوبي ويوسع نطاق سيطرته في محيط مدينة خان شيخون
الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق محصنة يستخدمها ارهابيو النصرة تربط قرى شمال الهبيط ومزارع غرب خان شيخون ببعضها
تنسيقيات المسلحين: حالة من التخبط وتراشق تهم الخيانة في ظل التقدم الكبير للجيش السوري بريف ادلب الجنوبي
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يواصل زيارته للكويت ويلتقي ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
ظريف مخاطباً الصباح: نحن وأنتم باقون في هذه المنطقة والغرباء سيرحلون
سلطات جبل طارق تقرر رفض طلب واشنطن باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"
بحرية الحرس الثوري الايراني: الافراج عن ناقلة النفط البريطانية رهن بقرار الجهاز القضائي ومنظمة الملاحة الايرانية
الحشد الشعبي يعلن استهداف أي طائرة تحلق بالأجواء المحلية من دون موافقة السلطات العراقية
الحديدة: قوى العدوان السعودي الامريكي تستهدف بالمدفعية والرشاشات المتوسطة مطار الحديدة وشمال مديرية حيس
البيضاء: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع العدوان في جبهة قانية وقتلى وجرحى في صفوفهم
قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن التوصل الى توافق على تسمية مرشيحها الخمسة في المجلس السيادي
المرشحين الخمسة هم: حسن شيخ ادريس، محمد الفكي، صديق تاور، طه عثمان وعائشة موسى
الإتحاد الأوروبي: يجب معالجة جميع القضايا العالقة في السودان بالوسائل السلمية
الإتحاد الأوروبي: نتطلع للدخول بمناقشات مع الحكومة الانتقالية السودانية بشأن أولوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية
الداخلية الافغانية تعلن ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في كابول إلى 63 ضحية وجرح 182 آخرين
قمر صناعي أوروبي يبث صوراً تظهر تصاعد أعمدة الدخان من حقل الشيبة النفطي بعد استهدافه من قبل الطيران اليمني المسير
رويترز: "داعش" يتبنى التفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف غرب العاصمة الافغانية كابول
السلطات التركية تحتجز 330 مهاجرا كانوا يحاولون العبور الى جزيرة ليسبوس اليونانية
وزير البريكست البريطاني ستيفن باركلي يوقع وثيقة الغاء سريان قوانين الاتحاد الاوروبي في بلاده
ناقلة النفط الإيرانية تبدأ مغادرة مياه جبل طارق
منذ 2 ساعة
18 August، 2019
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