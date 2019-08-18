“الجهاد”: قطاع غزة سيكون جحيما على الإسرائيليين

قال مدير المكتب الاعلامي في حركة “الجهاد الاسلامي” داوود شهاب إن “قطاع غزة سيكون جحيما على الإسرائيليين إذا واصلوا اعتداءاتهم”، مشدداً على أن “المقاومة لديها مخزون قوة كبيرة ومقاومة صلبة”.

وأضاف شهاب الاحد ان “المقاومة سترد على أي عدوان إسرائيلي بكل قوة وإصرار، مشيرا إلى أن “الشعب الفلسطيني لن يستسلم للحصار الذي يجب أن ينتهي”.

وتابع شهاب “من حق الشعب الفلسطيني أن يواصل مقاومته ضد الإرهاب الإسرائيلي، واضاف “شعبنا يرفض أن يكون أداة في الانتخابات الإسرائيلية الداخلية”.

وقال شهاب في رسالة موجهة للعدو الإسرائيلي “لا تحلموا أبدا بكسر غزة فهي قادرة على الصمود والتصدي”، محملا “إسرائيل كامل المسؤولية عن إجرامها واعتداءاتها”.

المصدر: فلسطين اليوم