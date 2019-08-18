ألوية الناصر صلاح الدين: نتمسك بخيار المقاومة كخيار أمثل لتحریر أرضنا ومقدساتنا

أكد المتحدث باسم “ألوية الناصر صلاح الدين” أبو عطايا “تمسك المقاومة الفلسطينية بخيار الشهداء والجهاد كخيار أمثل وأنجع لتحریر أرضنا ومقدساتنا من دنس المحتلين الغاصبين”.

وقال أبو عطايا في كلمة له إن “رحيلَ قادتُنا لن يثني ألوية الناصر صلاح الدين عن مواصلة طريقها بكل ثباتٍ واصرارٍ واقدام كما تركها الشهداء دونَ تغييرِ ولا تبديل”، مضيفا “فرسالتُنا لقادة العدو نقول فيها ” إذا كنتم تمتلون الجرأة فلتحدثوا شعبكم ماذا صنع أبناءِ هؤلاءِ القادةِ بجيشكم على حدودِ قطاع غزة”.

و أبو عطايا “لن تتراجع ألوية الناصر صلاح الدين عن موقعها في الصدارة بالرد على كل جرائم العدو ولن نسمح بان ينفردَ العدو بأيٍ من أبناء شعبنا في أي مكان”.

المصدر: فلسطين اليوم