هنية للاسرى: سيأتي اليوم الذي نحرركم فيه ولن نتخلى عنكم

وجه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الأحد رسالة للأسرى الفلسطينيين بسجون العدو الإسرائيلي، قال فيها “سيأتي اليوم الذي نحرركم فيه ولن نتخلى عنكم، فما بين أيدينا من كنز على هذا الصعيد لا يمكن أن يفلت من أيدينا.

وقال هنية خلال كلمة له في لقاء مع وجهاء وعوائل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة “أيها الأسرى إن المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التي حررت بالخطف والمقاومة والبندقية مثل ما قال الشيخ احمد ياسين بدنا ولادنا يروحوا أنه سيأتي اليوم الذي نحرركم”.

وأضاف هنية “لن نتخلى عنكم وما بين أيدينا من كنز على هذا الصعيد لا يمكن أن يفلت من أيدينا ولو اجتمعت علينا كل قوى الأرض إلا إذا استجابوا لمطالب الشعب الفلسطيني”، وأكد على “جاهزية حماس من اليوم بمفاوضات غير مباشرة، إذا كان العدو مستعدا وجاهزا للبحث في هذا الموضوع”.

وفي سياق متصل، قال هنية “المنطقة تشهد تهديدات خطيرة لذلك علينا أن نوازن بين استراتيجية التوازن في العلاقات والاستقواء بتحالف قائم على ممانعة سياسية بالمنطقة لمنع الاختراق الأمريكي والصهيوني”.

المصدر: فلسطين اليوم