بزي: لتضافر الجهود وإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية الخانقة وتعزيز مفهوم المواطنية

دعا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب علي بزي “الحكومة إلى أن تجتمع الحكومة 40 مرة في اليوم بعدما تعطلت 40 يوما، وأن تلتفت الى معاناة اللبنانيين في معالجة الملفات العالقة”.

وشدد بزي في حديث له على “تضافر الجهود وإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية الخانقة وترجمة ما تم الاتفاق عليه في بعبدا وتعزيز مفهوم المواطنية والانتماء الوطني”.

ولفت بزي الى أن “كتلة التنمية والتحرير، بتوجيهات من الرئيس نبيه بري وبعدما التقت مختلف الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، تقدمت باقتراح جديد لقانون الانتخابات النيابية انطلاقا من معايير التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام